В Пермском крае задержан начальник исправительной колонии № 37 Илья Асламов

Начальник исправительной колонии № 37 (ИК-37) в Пермском крае Илья Асламов задержан, сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
Информация о задержании Асламова на рабочем месте появилась в сообществе «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» 18 марта. В пресс-службе краевого ГУФСИН сайту perm.aif.ru подтвердили факт задержания и уточнили, что оно проводилось Управлением собственной безопасности краевого ведомства и представителями УФСБ Прикамья.
«В ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю проводятся следственные действия», — сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе ведомства.
Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники, СУ СКР по Пермскому краю обратился в суд для избрания меры пресечения Асламова. Начальнику ИК-37 вменяется в вину получение взятки. По данным издания, вместе с ним был задержан предприниматель Олег Попов. Напомним, исправительная колония № 37 была размещена в посёлке Половинка Чусовского района как трудовая колония. С сентября 2016 года учреждение перепрофилировано в колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов. 4 марта 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал о пожаре, который произошёл в производственном цеху колонии.