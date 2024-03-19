В Пермском крае задержан начальник исправительной колонии № 37 Илья Асламов

Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники, СУ СКР по Пермскому краю обратился в суд для избрания меры пресечения Асламова. Начальнику ИК-37 вменяется в вину получение взятки. По данным издания, вместе с ним был задержан предприниматель Олег Попов. Напомним, исправительная колония № 37 была размещена в посёлке Половинка Чусовского района как трудовая колония. С сентября 2016 года учреждение перепрофилировано в колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов. 4 марта 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал о пожаре, который произошёл в производственном цеху колонии.