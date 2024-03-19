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В Ташкенте задержали наркоторговцев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте задержали несколько граждан при попытке продать сильнодействующие наркотические препараты, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, правонарушители были задержаны прямо во время сделки.

Они пытались продать 120 упаковок «Прегабалина» за 4,8 миллиона сумов. Это вещество оказывает сильное воздействие на психику человека.

Также у них изъяли марихуану в небольшом количестве и 750 тысяч сумов фальшивых денег.

По данному факту завели дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Его направили в прокуратуру.

Напомним, ранее правоохранители Бухарской области задержали двух офицеров областного УВД за причастность к наркоторговле.