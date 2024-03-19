Детей под завалы. В Уфе снесли половину дома с мамой и двумя малышами

В историческом центре Уфы снесли половину частного дома, в котором проживает мама с двумя маленькими детьми. Поздно вечером бульдозер пригнал мужчина, скупивший 75% от общей площади двухквартирного дома. Он заявил, что это его собственность, поэтому он может делать все что хочет. Однако оставшуюся часть постройки теперь, судя по всему, придется снести, а другого жилья у мамы с детьми нет. В ситуации разбирался UFA.AIF.RU.
«Вернулись в 90-е»
Варварский снос дома на ул. Запотоцкого, 74 произошел поздно вечером 18 марта. В девятом часу 30-летняя Анастасия Байбурина вышла в магазин. В гости как раз пришел бывший супруг, отец детей, и женщина попросила присмотреть за ними.
«Вдруг он мне звонит и кричит, что наш дом сносят, — в ужасе вспоминает она. — Я прибежала, у меня истерика. Весь дом трясло. Младший ребенок проснулся, заплакал. Случилась утечка газа, пришлось срочно вызывать аварийку. Это был какой-то кошмар».
Бульдозер на объект пригнал мужчина по имени Дмитрий Чараев. По словам женщины, о своих действиях он не предупреждал, даже устного разрешения на проведение работ не запрашивал. Женщина вызвала полицию, но когда правоохранители прибыли на место, совладелец дома стал вести себя агрессивно.
«Это мой дом, возбуди статью за самоуправство, вот мой паспорт, надо тебе?» — заявил он полицейскому.
Сравнять выкупленную часть объекта с землей не успели, работы были приостановлены, однако фасадная стена и часть крыши очень сильны повреждены. Неизвестно, что теперь будет с электричеством — из жилой квартиры кабель ушел под завалы.
«Мы будто вернулись в 90-е! — возмущается старшая сестра Анастасии Галина Гребнева. — Мать-одиночку просто хотят выселить? Или их просто намерены сравнять бульдозером?».
«На 1,5 млн ничего не куплю»
Дом, в котором живут мама с детьми, построен в 1908 году, его площадь составляет 47 кв. метров. Когда-то Анастасия жила здесь со всей своей семье, а затем родители поделили жилплощадь между детьми. Насте досталась ¼ доли. Другие родственники съехали, а затем продали свои доли предприимчивому мужчине, который теперь решил снести старый дом. Предлагал он деньги и за долю Анастасии, но женщина вынуждена была отказаться.
«Мою жилплощадь он предлагал купить за 127 тыс. за квадрат, выходило около 1,5 млн рублей, — рассказывает Анастасия. — Другая семья, возможно, согласилась бы, но я оказалась в непростой жизненной ситуации — двое маленьких детей, помощь от бывшего супруга совсем незначительна. Сейчас я в декрете, являюсь малоимущей, мы живем фактически на детские пособия. До декрета я работала продавцом газет и журналов, зарплата тоже была небольшая. Я не смогу купить новое жилье».
Анастасия и ее родные утверждают, что Дмитрий Чараев начал скупать ветхую недвижимость в районе осенью прошлого года. И действует он от ООО «МБ строй+», которое возглавляет Виталий Лунев.
Получить комментарии скупщика жилья, а также компании, в интересах которой он якобы действует, на момент выхода публикации не удалось. Дмитрий Чараев сослался на занятость, дозвониться до директора «МБ строй+» не удалось.
Как следует из открытых источников, компания работает в сфере торговли: продает строительные, лакокрасочные материалы, машины и оборудование для добычи полезных ископаемых.
По данным Контур Фокус, в феврале 2024 года в Уфе зарегистрирован ИП Чараев Дмитрий Радикович. Основным видом деятельности предпринимателя является предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
Редакция запросила комментарий администрации города, попросив уточнить, планируется ли какое-либо строительство на данном участке. Дом расположен через дорогу от площадки, на которой должны реализовать проект комплексного развития территории.
Инцидент со сносом дома прокомментировали в МВД Башкирии:
«В Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Уфе поступило сообщение от 30-летней местной жительницы. Она сообщила, что якобы осуществлен незаконный снос жилого строения по ул. Запотоцкого. На место вызова была направлена следственно-оперативная группа. Назначена проверка», — сообщили в ведомстве.
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