Детей под завалы. В Уфе снесли половину дома с мамой и двумя малышами

«Мою жилплощадь он предлагал купить за 127 тыс. за квадрат, выходило около 1,5 млн рублей, — рассказывает Анастасия. — Другая семья, возможно, согласилась бы, но я оказалась в непростой жизненной ситуации — двое маленьких детей, помощь от бывшего супруга совсем незначительна. Сейчас я в декрете, являюсь малоимущей, мы живем фактически на детские пособия. До декрета я работала продавцом газет и журналов, зарплата тоже была небольшая. Я не смогу купить новое жилье».