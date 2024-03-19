В Молдове зарегистрировано восемь новых случаев кори: Вирус обнаружили у постояльцев центра размещения беженцев

С начала 2024 года в Молдове уже подтвердилось пять случая заражения корью. В конце января вирус выявили у восьмилетнего ребенка из Оргеевского района, а позже у 17-летнего подростка из Яловен. В начале февраля еще один случай выявили у 5-месячного ребенка из Кишинева. Четвертый случай зарегистрировали у 47-летнего жителя Кишинева в середине февраля. В конце февраля пятый случай кори подтвердился у 42-летней женщины из Румынии.