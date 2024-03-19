В Молдове зарегистрировано восемь новых случаев кори: Вирус обнаружили у постояльцев центра размещения беженцев

Об этом на оперативном совещании муниципальных служб сообщил заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Владимир Болокан. В центре введен карантин на 21 день.
На следующий день, то есть, во вторник, 19 марта, еще три случая заболевания корью зарегистрировано в центре размещения беженцев. Речь идет о детях 5, 12 и 17 лет. Еще семь человек под подозрением.
"В четверг мы получили не очень хорошее новости. В Кишиневе в центре размещения беженцев на улице Николае Тестемицану зарегистрировали три случая заражения корью.
В пятницу были выявлены еще два случая. Таким образом, в общей сложности у нас выявлено 5 случаев кори. К сожалению, мы не можем выяснить статус вакцинации этих беженцев. Из разговоров выяснилось, что привита только одна семья", — сказал Владимир Болокан.
По словам чиновника, в столичном центре размещения украинских беженцев проживает около 160 человек, из которых более 60 — дети.
Заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи заявил, что в центре введен карантин на 21 день. По его словам, карантин может быть продлен, если в ближайший период будут выявлены новые случаи заболевания корью.
«Приняты меры по изоляции, на 21 день сокращены контакты между людьми внутри центра и с внешним миром. Если в течение этого периода будут выявлены новые случаи заболевания, карантин в центре будет продлен».
С начала 2024 года в Молдове уже подтвердилось пять случая заражения корью. В конце января вирус выявили у восьмилетнего ребенка из Оргеевского района, а позже у 17-летнего подростка из Яловен. В начале февраля еще один случай выявили у 5-месячного ребенка из Кишинева. Четвертый случай зарегистрировали у 47-летнего жителя Кишинева в середине февраля. В конце февраля пятый случай кори подтвердился у 42-летней женщины из Румынии.
НАОЗ призывает население пройти вакцинацию, поскольку в Европе наблюдается значительный рост случаев заболевания корью, в частности в соседних странах.
В Молдове 2021 и 2022 годах не было зарегистрировано ни одного случая заражения корью, а за 2023 год было подтверждено три случая.
Специфического лечения кори не существует, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации. Корь — заболевание, особенно опасное для непривитых детей.
Корь распространяется воздушно-капельным путем от зараженного человека и считается заразной инфекцией. Болезнь проявляется такими симптомами, как общая слабость и ощущение ломоты в теле, насморк с изобильными выделениями, повышенная температура, сильные головные боли, мучительный сухой кашель, воспаление слизистой оболочки глаз и боль в горле при глотании. На третий-четвертый день заболевания на коже появляются красные пятна, которые сначала возникают на лице и шее, а затем распространяются по всему телу.
Источник: rupor.md.