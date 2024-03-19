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В Нижегородской области крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега

В поселке Дальнее Константиново (Нижегородская область) днем 19 марта обрушилась кровля многоквартирного дома.

По данным МЧС, причиной стало большое количество снега, скопившегося на крыше.

Кровля не выдержала образовавшейся снеговой нагрузки. Площадь обрушения составила 150 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Андрей Репин.

несчастный случай