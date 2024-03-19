По данным МЧС, причиной стало большое количество снега, скопившегося на крыше.
Кровля не выдержала образовавшейся снеговой нагрузки. Площадь обрушения составила 150 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Андрей Репин.
В Нижегородской области крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега
В поселке Дальнее Константиново (Нижегородская область) днем 19 марта обрушилась кровля многоквартирного дома.
По данным МЧС, причиной стало большое количество снега, скопившегося на крыше.