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Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек

КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Источник: РИА Новости

«Могу официально подтвердить одного погибшего на борту», — сказал он.

Лысков добавил, что еще двух пострадавших отвезли в Центральную городскую клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другого после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Также в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском госпитализировали еще двух человек в состоянии средней тяжести.

Пресс-секретарь главы региона подчеркнул, что само судно сейчас буксируют в порт Балтийск.

О пожаре на борту траулера стало известно ранее во вторник. По словам Лыскова, возгорание произошло из-за внештатной ситуации. Инцидент находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова.

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