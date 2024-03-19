Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек

«Могу официально подтвердить одного погибшего на борту», — сказал он.
Лысков добавил, что еще двух пострадавших отвезли в Центральную городскую клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другого после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Также в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском госпитализировали еще двух человек в состоянии средней тяжести.
Пресс-секретарь главы региона подчеркнул, что само судно сейчас буксируют в порт Балтийск.
О пожаре на борту траулера стало известно ранее во вторник. По словам Лыскова, возгорание произошло из-за внештатной ситуации. Инцидент находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова.