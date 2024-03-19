Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек

Лысков добавил, что еще двух пострадавших отвезли в Центральную городскую клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другого после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Также в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском госпитализировали еще двух человек в состоянии средней тяжести.