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Водитель грузовика сбил двух пешеходов в Усть-Каменогорске

Пешеходов сбили на нерегулируемом переходе в Усть-Каменогорске. Пострадавшие находятся в медучреждении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на.
Источник: Baigenews

Дорожное происшествие случилось на улице Кабанбай батыра.

«Водитель ВАЗ на нерегулируемом переходе допустил наезд на двух пешеходов. Пострадавших с травмами доставили в медучреждение», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.