Водитель грузовика сбил двух пешеходов в Усть-Каменогорске

Дорожное происшествие случилось на улице Кабанбай батыра.
«Водитель ВАЗ на нерегулируемом переходе допустил наезд на двух пешеходов. Пострадавших с травмами доставили в медучреждение», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
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Дорожное происшествие случилось на улице Кабанбай батыра.
«Водитель ВАЗ на нерегулируемом переходе допустил наезд на двух пешеходов. Пострадавших с травмами доставили в медучреждение», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.