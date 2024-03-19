Жителей Алматы предупредили об угрозе подтоплений

Как рассказали в акимате, коммунальные службы приведены в готовность: в настоящее время силами 536 рабочих и 89 единицами спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора. Алматинцам порекомендовали в это время воздержаться от походов в горы, водителям — не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Во избежание подтоплений горожан убедительно просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.