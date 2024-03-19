Жителей Алматы предупредили об угрозе подтоплений

«В связи с прогнозом сильных осадков в период с 21 по 23 марта 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», — заявили специалисты метеослужбы.
Отмечается, что при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек. Как мы писали ранее с 20 по 22 марта в Алматы ожидается выпадение осадков — пройдут сильные дожди.
Как рассказали в акимате, коммунальные службы приведены в готовность: в настоящее время силами 536 рабочих и 89 единицами спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора. Алматинцам порекомендовали в это время воздержаться от походов в горы, водителям — не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Во избежание подтоплений горожан убедительно просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.