Один из магазинов в Новочеркасска закрыли на три месяца за «черную бухгалтерию»

Один из магазинов в Новочеркасске закрыли на 90 суток из-за «черной бухгалтерии». Об этом сегодня, 19 марта, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.
Как пояснили в ведомстве, платежи в торговой точке проводили без кассового аппарата около 1,5 лет. За это время было получено более 43 млн рублей.
Запрет на работу магазина утвердили в Новочеркасском городском суде.
— Пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и составил акт. Деятельность магазина сейчас на контроле, предписания не нарушаются. Срок судебного ограничения еще не истек, — прокомментировали в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.