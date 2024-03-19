«Шила лица» до скамьи подсудимых: в Крыму получила срок косметолог

— Они сами настойчиво уговаривали меня, чтоб я провела эти процедуры, хотя я неоднократно предупреждала о возможных рисках, у кого какая кожа, реагирует по-разному. А еще они халатно отнеслись к рекомендациям по соблюдению определенных процедур и образа жизни. Когда шрамы и рубцы долго не заживали, я сказала, что материально компенсирую нанесенный ущерб, и мы договорились, чтобы никто в суд не обращался, — оправдывалась обвиняемая.