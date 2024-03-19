«Шила лица» до скамьи подсудимых: в Крыму получила срок косметолог

Две жительница Крыма в возрасте 50+ захотели вернуть молодость, желательно с минимальными финансовыми затратами. Косметолог недавно купила новомодный аппарат плазменного тока для блефаропластики — то есть подтяжки век. Он позволяет без разрезов избавиться от уставшего взгляда с нависающими веками. Провести чудо-процедуру косметолог предложила всего за семь тысяч рублей (что примерно вдвое — втрое дешевле средней цены по рынку). Только переборщила с силой тока настолько, что на веки женщинам пришлось накладывать швы:
— Мы доверились ей, а теперь приходится постоянно замазывать шрамы. Кожа выжжена и зашита! Исправить это уже нельзя!
Жертвы написали заявления, дело дошло до Следственного комитета.
— Они сами настойчиво уговаривали меня, чтоб я провела эти процедуры, хотя я неоднократно предупреждала о возможных рисках, у кого какая кожа, реагирует по-разному. А еще они халатно отнеслись к рекомендациям по соблюдению определенных процедур и образа жизни. Когда шрамы и рубцы долго не заживали, я сказала, что материально компенсирую нанесенный ущерб, и мы договорились, чтобы никто в суд не обращался, — оправдывалась обвиняемая.
В Следкоме по Республике Крым и Севастополю выяснили, что косметолог не имела необходимой лицензии, медобразования и практики.
Аппарат купила в интернет-магазине без регистрационного удостоверения Росздравнадзора и провела блефаропластику (то есть хирургическую коррекцию век, — ред.), которую не имела права делать.
Суд вынес приговор косметологу.
В середине марта Черноморский районный суд Севастополя вынес приговор: 2 года лишения свободы условно (а злополучный аппарат плазменного тока будет уничтожен, — мало ли). Срок не большой, но сам факт судимости — вещь неприятная крайне. К тому же, после обвинительного приговора жертвы, скорее всего, предъявят иски морального ущерба и вреда здоровью. Если их удовлетворит суд, то можно будет попытаться хоть как-то вернуть нормальный внешний вид…
КОМПЕТЕНТНО.
Вадим Сидоренко, пластический хирург с 25-летним опытом работы:
— Как уж тут делали подтяжку, не понятно, и почему такие последствия. Могу сказать по классическим пластическим операциям, когда разрезают и сшивают кожу — при них действительно, всегда остаются рубцы. При круговой подтяжке лица (выполненной нормальным образом!) самые грубые «прячут» за ушными раковинами, куда редко кто заглядывает. Остальные шрамы, как правило, очень тонкие, малозаметные и большая их часть располагается на волосистой части головы, где их просто не видно.