Ямы на улице Мичурина в Самаре устранят до конца весны 2024 года

Об этом сообщает департамент городского хозяйства и экологии.



Перед этим жительница Самары пожаловалась на личной странице губернатора Дмитрия Азарова в соцсети «ВКонтакте» на то, что на указанном участке «каждый день кто-то пробивает колеса». По словам девушки, если ситуация не изменится, то через несколько дней жители не смогут «ни проехать к своим домам, ни выехать». По информации профильного департамента, ул. Мичурина включена в план локального ремонта в рамках выделенного финансирования в указанные сроки.



Георгий Портнов.