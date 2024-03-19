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На спасение оказавшихся под завалами вахтовиков из Башкирии направят допсилы

В Амурскую область будут направлены дополнительные силы МЧС России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков.

Вопросы проведения спасательных работ на руднике «Пионер» обсудили на оперативном совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Ранее «Башинформ», со ссылкой на свой источник, информировал, среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, находятся пятеро жителей Башкирии: Валиханов Э. Р., Симонов О. М., Николаев В. О., Шарипов Р. Р. и Марков Ю. А. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами.

По данным пресс-службы МЧС России, в Амурской области ввели региональный режим ЧС. Под завалами в руднике находятся 13 человек. В поисково-спасательной операции участвуют горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска — всего 114 сотрудников и 45 единиц техники.

«На месте работают горноспасатели. Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удается проходить 100−200 метров за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, есть крупногабаритные камни. Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения пострадавших горняков», — заявил Александр Куренков.

На помощь следуют также спасатели из Приморья. Подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. Вертолеты и самолеты готовы к перевозке насосных систем. Для оказания психологической поддержки сформирована группа специалистов.

МЧС