На спасение оказавшихся под завалами вахтовиков из Башкирии направят допсилы

Ранее «Башинформ», со ссылкой на свой источник, информировал, среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, находятся пятеро жителей Башкирии: Валиханов Э. Р., Симонов О. М., Николаев В. О., Шарипов Р. Р. и Марков Ю. А. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами.