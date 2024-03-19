На спасение оказавшихся под завалами вахтовиков из Башкирии направят допсилы

Вопросы проведения спасательных работ на руднике «Пионер» обсудили на оперативном совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Ранее «Башинформ», со ссылкой на свой источник, информировал, среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, находятся пятеро жителей Башкирии: Валиханов Э. Р., Симонов О. М., Николаев В. О., Шарипов Р. Р. и Марков Ю. А. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами.
По данным пресс-службы МЧС России, в Амурской области ввели региональный режим ЧС. Под завалами в руднике находятся 13 человек. В поисково-спасательной операции участвуют горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска — всего 114 сотрудников и 45 единиц техники.
«На месте работают горноспасатели. Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удается проходить 100−200 метров за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, есть крупногабаритные камни. Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения пострадавших горняков», — заявил Александр Куренков.
На помощь следуют также спасатели из Приморья. Подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. Вертолеты и самолеты готовы к перевозке насосных систем. Для оказания психологической поддержки сформирована группа специалистов.