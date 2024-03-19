Донское управление ФАС выявило сговор при закупках авиатоплива

Как сообщает источник, с 2020 по 2021 год Южное таможенное управление заключило три госконтракта с компанией ООО СПТК «ЮВА» на поставку авиатоплива для вертолетов.
Установлено, что фактически топливо поставляла фирма ООО «Лукойл-Аэро», а компания-подрядчик лишь передавала товар в таможенное управление. При этом суммы таких контрактов превышали аналогичные предложения на 46−67%, «что свидетельствует о заключении контрактов по завышенной цене».
«Ростовское УФАС России признало ЮТУ и ООО СПТК “ЮВА” нарушившими положения закона “О защите конкуренции” и оштрафовало виновных лиц на сумму более трех миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.
Арбитражный суд Ростовской области также поддержал решение Ростовского УФАС.