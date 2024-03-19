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Донское управление ФАС выявило сговор при закупках авиатоплива

Ростовская область, 19 марта 2024. DON24.RU. В Ростовской области специалисты Федеральной антимонопольной службы выявили сговор при закупках авиатоплива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Источник: Don24.ru

Как сообщает источник, с 2020 по 2021 год Южное таможенное управление заключило три госконтракта с компанией ООО СПТК «ЮВА» на поставку авиатоплива для вертолетов.

Установлено, что фактически топливо поставляла фирма ООО «Лукойл-Аэро», а компания-подрядчик лишь передавала товар в таможенное управление. При этом суммы таких контрактов превышали аналогичные предложения на 46−67%, «что свидетельствует о заключении контрактов по завышенной цене».

«Ростовское УФАС России признало ЮТУ и ООО СПТК “ЮВА” нарушившими положения закона “О защите конкуренции” и оштрафовало виновных лиц на сумму более трех миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Арбитражный суд Ростовской области также поддержал решение Ростовского УФАС.

ФАС
топливо