Донское управление ФАС выявило сговор при закупках авиатоплива

Установлено, что фактически топливо поставляла фирма ООО «Лукойл-Аэро», а компания-подрядчик лишь передавала товар в таможенное управление. При этом суммы таких контрактов превышали аналогичные предложения на 46−67%, «что свидетельствует о заключении контрактов по завышенной цене».