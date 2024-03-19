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В Сурхандарье уличные продавщицы закидали налоговика салатами. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях завирусилось видео конфликта налоговика с женщиной, торгующей на базаре салатами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным источника инцидент запечатлели в Узунском районе Сурхандарьинской области.

«Я зарабатываю этим на жизнь, а он сравнял мой труд с землей», — возмущается на видео продавщица.

Комментаторы в группах и каналах разделились на две непримиримые стороны. Первая часть защищает женщин на видео, считая, что для них это единственный источник дохода — наверняка они вынуждены продажей салатов кормить многочисленную семью.

Вторая часть поддерживает налоговика и его коллег, видя в них хоть какую-то надежду на порядок и борьбу с антисанитарией на наших базарах.

Напомним, что домашняя морковча и антисанитария стали причиной массового отравления хот-догами в Самарканде.