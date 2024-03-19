В Сурхандарье уличные продавщицы закидали налоговика салатами. Видео

По данным источника инцидент запечатлели в Узунском районе Сурхандарьинской области.
«Я зарабатываю этим на жизнь, а он сравнял мой труд с землей», — возмущается на видео продавщица.
Комментаторы в группах и каналах разделились на две непримиримые стороны. Первая часть защищает женщин на видео, считая, что для них это единственный источник дохода — наверняка они вынуждены продажей салатов кормить многочисленную семью.
Вторая часть поддерживает налоговика и его коллег, видя в них хоть какую-то надежду на порядок и борьбу с антисанитарией на наших базарах.
Напомним, что домашняя морковча и антисанитария стали причиной массового отравления хот-догами в Самарканде.