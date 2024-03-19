Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию суда.
Статья КоАП, по которой оштрафовали экс-депутата, предусматривает ответственность за
«распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».
В начале марта 2024 года этот же районный суд признал бывшего депутата виновным в оскорбление органов государственной власти и оштрафовал его на 50 тыс. руб.
Протокол об административном правонарушении на господина Медведева (признан иностранным агентом) был составлен после того, как в конце декабря 2023 года он разместил в соцсети пост с критикой СВО.
В январе 2024 года он был лишен депутатских полномочий и покинул Россию. В марте Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.
Мотовилихинский суд Перми вновь оштрафовал экс-депутата гордумы
Мотовилихинский суд Перми признал экс-депутата гордумы Сергея Медведева (внесен в реестр иностранных агентов) виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию суда.