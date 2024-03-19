В Перми задержали сразу двух начальников исправительных колоний

Сегодня же источник «Комсомолки» сообщил о задержании еще одного руководителя исправительной колонии. Речь идет о начальнике ИК-29 Дмитрии Ассанове. По нашей информации, его тоже обвиняют во взятке. Речь может идти о сумме в миллион рублей. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю «Комсомолке» подтвердили задержание Ассанова.