В Перми задержали сразу двух начальников исправительных колоний

Во вторник, 19 марта, стало известно о задержании начальника исправительной колонии № 37 строгого режима Ильи Асламова. Ему вменяют статью № 290 — «Получение взятки». Одновременно с ним задержали предпринимателя Олега Попова, именно он, по версии силовиков, и дал взятку руководителю ИК. Сейчас Асламову избирают меру пресечения.
Сегодня же источник «Комсомолки» сообщил о задержании еще одного руководителя исправительной колонии. Речь идет о начальнике ИК-29 Дмитрии Ассанове. По нашей информации, его тоже обвиняют во взятке. Речь может идти о сумме в миллион рублей. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю «Комсомолке» подтвердили задержание Ассанова.
— На Ваш запрос сообщаем, что сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с представителями УБЭПиПК ГУ МВД России по Пермскому краю задержан начальник ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю Ассанов Д. С. В ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю проводятся следственные действия, — сообщили в ведомстве.
Справка
ИК-37 располагается в поселке Скальный Чусовского района. Там содержат бывших сотрудников правоохранительных органов. Ранее СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника колонии Андрея Шварева.
ИК-29 расположена на улице Соликамской, 246. Является исправительным учреждением общего вида для лиц, ранее не отбывавших наказание в местах лишения свободы.