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Волгоградцу дали 5 лет тюрьмы за фейки о российской армии

Под Волгоградом мужчину отправили в тюрьму за фейки о событиях в Буче.

19 марта Волгоградский областной суд не смягчил приговор Василию М. из Котельниковского района за распространение фейков о российской армии. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, сообщения в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы в апреле 2022 года, они касались спецоперации на Украине, а именно событий в городе Буча. Мужчина оправдывал Киевский режим, распространял ложную информацию о действиях против мирного населения, тем самым возбуждая вражду и ненависть против Вооруженный сил РФ.

Комментарии являются ложными, это подтверждает множество фактов, в том числе заявление представителя России при ООН и Совете безопасности.

— Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления не признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — уточнили в облсуде.

Мужчина обжаловал приговор, но срок ему не изменили.