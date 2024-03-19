Волгоградцу дали 5 лет тюрьмы за фейки о российской армии

19 марта Волгоградский областной суд не смягчил приговор Василию М. из Котельниковского района за распространение фейков о российской армии. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, сообщения в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы в апреле 2022 года, они касались спецоперации на Украине, а именно событий в городе Буча. Мужчина оправдывал Киевский режим, распространял ложную информацию о действиях против мирного населения, тем самым возбуждая вражду и ненависть против Вооруженный сил РФ.