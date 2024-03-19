Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кубани. Авария произошла днем 19 марта в на трассе «Новороссийск-Керчь» в Темрюкском районе.
Предварительно, водитель Toyota RAV4, двигаясь со стороны Анапы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander. От удара второй автомобиль отбросило на «встречку», произошло столкновение с Land Cruiser.
Тем временем Toyota столкнулась с Lada Priora, такси Renault Logan и Chevrolet Aveo.
«Предварительно, в массовом ДТП пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу г. Темрюка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время полиция проводи проверку.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщал о том, что в Горячем Ключе водитель ВАЗ врезался в забор и погиб. Личность мужчины устанавливается.