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Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кубани

Шесть машин столкнулись на трассе в Темрюкском районе.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кубани. Авария произошла днем 19 марта в на трассе «Новороссийск-Керчь» в Темрюкском районе.

Предварительно, водитель Toyota RAV4, двигаясь со стороны Анапы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander. От удара второй автомобиль отбросило на «встречку», произошло столкновение с Land Cruiser.

Тем временем Toyota столкнулась с Lada Priora, такси Renault Logan и Chevrolet Aveo.

«Предварительно, в массовом ДТП пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу г. Темрюка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время полиция проводи проверку.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщал о том, что в Горячем Ключе водитель ВАЗ врезался в забор и погиб. Личность мужчины устанавливается.