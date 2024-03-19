«Раздался взрыв, полетели стёкла»: Очевидцы рассказали, как начался пожар в девятиэтажке на улице Фучика в Нижнем Новгороде

По ее словам, пожарные сработали очень четко и потушили огонь буквально за 30 минут. Из подъезда вынесли сначала мужчину на носилках, затем малыша, завернутого в одеяло — он был в маске, во дворе их уже ждала «скорая». К тому моменту на месте происшествия уже были полицейские, которые провели перекличку среди жильцов подъезда.