«Раздался взрыв, полетели стёкла»: Очевидцы рассказали, как начался пожар в девятиэтажке на улице Фучика в Нижнем Новгороде

Крупный пожар произошел днем 19 марта в девятиэтажном доме на улице Фучика в Автозаводском районе. Там загорелась угловая квартира на пятом этаже, к моменту прибытия пожарных сильное пламя вырывалось из всех окон, а в небо поднимался густой черный дым. Соседи говорят, что пожару предшествовал мощный взрыв.
Как рассказала «КП — Нижний Новгород» читательница Дарья, которая живет в соседнем подъезде, в момент происшествия она была дома и всё видела своими глазами.
— Около 15.10 я почувствовала сильную ударную волну и услышала мощный взрыв. Увидела, как за окном полетели стёкла, куски занавесок, какие-то обломки, — вспоминает девушка.
Жильцы высыпали на улицу и увидели, что из окон квартиры на пятом этаже в первом подъезде вырывается сильное пламя. Вскоре подоспели пожарные.
— Было очень страшно: этажами выше над горящей квартирой на балконах стояли люди с маленькими детьми и кричали. Дым заполнил весь подъезд до девятого этажа, на лестничных пролетах начали лопаться окна, — рассказывает Дарья.
По ее словам, пожарные сработали очень четко и потушили огонь буквально за 30 минут. Из подъезда вынесли сначала мужчину на носилках, затем малыша, завернутого в одеяло — он был в маске, во дворе их уже ждала «скорая». К тому моменту на месте происшествия уже были полицейские, которые провели перекличку среди жильцов подъезда.
— Сейчас всё пространство двора напротив первого подъезда обнесли лентой, там работают люди в штатском, — рассказала Дарья в места происшествия.
По официальной информации МЧС, площадь пожара составила 25 кв.м. Пострадал 34-летний мужчина, спасено шесть человек, в том числе трое детей.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий.