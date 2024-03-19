Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь

Авария произошла во вторник днем в Темрюкском районе Краснодарского края.
«По предварительным данным, 33-летний житель Нижнего Новгорода, управляя автомобилем Toyota Rav 4, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander, который от удара врезался в Toyota. Далее Toyota столкнулся еще с тремя автомобилями: “Лада Приора”, такси Renault Logan и Chevrolet Aveo», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, в массовом ДТП пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу Темрюка.
По факту аварии проводится проверка. Движение на месте происшествия не ограничено.