Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь

«По предварительным данным, 33-летний житель Нижнего Новгорода, управляя автомобилем Toyota Rav 4, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander, который от удара врезался в Toyota. Далее Toyota столкнулся еще с тремя автомобилями: “Лада Приора”, такси Renault Logan и Chevrolet Aveo», — говорится в Telegram-канале ведомства.