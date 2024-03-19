Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей на трассе Новороссийск-Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция Кубани.

Авария произошла во вторник днем в Темрюкском районе Краснодарского края.

«По предварительным данным, 33-летний житель Нижнего Новгорода, управляя автомобилем Toyota Rav 4, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander, который от удара врезался в Toyota. Далее Toyota столкнулся еще с тремя автомобилями: “Лада Приора”, такси Renault Logan и Chevrolet Aveo», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, в массовом ДТП пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу Темрюка.

По факту аварии проводится проверка. Движение на месте происшествия не ограничено.