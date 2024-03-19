Экс-глава управления капстроя Ялты пойдет под суд за крупную взятку

По данным ведомства, с августа 2022 по март 2023 года действующая на тот момент сотрудница получила от представителя подрядчика 400 тысяч рублей за корректировку актов выполненных работ и общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов по реконструкции детских садов.