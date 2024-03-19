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Экс-глава управления капстроя Ялты пойдет под суд за крупную взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Бывший начальник отдела управления капитального строительства ялтинской мэрии пойдет под суд по обвинению в получении взятки в крупном размере за покровительство строительной фирме, сообщает во вторник пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, с августа 2022 по март 2023 года действующая на тот момент сотрудница получила от представителя подрядчика 400 тысяч рублей за корректировку актов выполненных работ и общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов по реконструкции детских садов.

«Деньги начальнику отдела были перечислены на банковскую карту, после чего женщина потратила их на личные нужды. Противозаконная деятельность выявлена в ходе оперативных мероприятий сотрудниками МВД по Республике Крым», — сообщает следствие.

По дынным МВД, от обвиняемой получены признательные показания, которые подтверждены в ходе следственного эксперимента. Злоумышленница задержана, ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.