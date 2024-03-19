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Нижегородец пострадал при пожаре в девятиэтажке на улице Фучика

Его доставили в больницу.

Источник: Юрий Шалабаев

Один человек пострадал при пожаре в девятиэтажном доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде. Его доставили в больницу, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

На месте работает глава Автозаводского района Александр Нагин, по поручению Шалабаева. Туда же выехал прокурор Автозаводского района Максим Сивогривов.

Прокуратура Нижегородской области контролирует выяснение обстоятельств пожара в жилом доме.

Напомним, о возгорании в доме № 37 по улице Фучика в Автозаводском районе сообщили около 15 часов. Полыхающий огонь заметили из окон квартиры на пятом этаже. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен хлопок.

На месте работают спасатели и эвакуируют жильцов. Опубликовано видео с места происшествия.

МЧС
пожары