Об этом сообщили в региональном СУ СК.
В суде установлено, что Валерий Лунев организовал фиктивное заключение договора между своей подчиненной и нижегородской АНО «Дом народного единства», руководство которой ввел в заблуждение. В результате из фонда оплаты труда АНО, которая финансируется из бюджета, похитили 360 тыс. руб. Подчиненная Валерия Лунева не оказывала Дому народного единства никаких услуг, а деньги передавала заместителю.
Валерий Лунев вину признал. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 50 тыс. руб.
Елена Ковалева.
Бывшего замглавы Ленинского района Нижнего Новгорода осудили за мошенничество
Ленинский районный суд признал бывшего заместителя главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Валерия Лунева виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Об этом сообщили в региональном СУ СК.