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Бывшего замглавы Ленинского района Нижнего Новгорода осудили за мошенничество

Ленинский районный суд признал бывшего заместителя главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Валерия Лунева виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Об этом сообщили в региональном СУ СК.

В суде установлено, что Валерий Лунев организовал фиктивное заключение договора между своей подчиненной и нижегородской АНО «Дом народного единства», руководство которой ввел в заблуждение. В результате из фонда оплаты труда АНО, которая финансируется из бюджета, похитили 360 тыс. руб. Подчиненная Валерия Лунева не оказывала Дому народного единства никаких услуг, а деньги передавала заместителю.

Валерий Лунев вину признал. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 50 тыс. руб.

Елена Ковалева.

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