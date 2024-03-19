Бывшего замглавы Ленинского района Нижнего Новгорода осудили за мошенничество

Об этом сообщили в региональном СУ СК.



В суде установлено, что Валерий Лунев организовал фиктивное заключение договора между своей подчиненной и нижегородской АНО «Дом народного единства», руководство которой ввел в заблуждение. В результате из фонда оплаты труда АНО, которая финансируется из бюджета, похитили 360 тыс. руб. Подчиненная Валерия Лунева не оказывала Дому народного единства никаких услуг, а деньги передавала заместителю.



Валерий Лунев вину признал. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 50 тыс. руб.



Елена Ковалева.