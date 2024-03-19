Житель Краснодара, желая заработать на бирже, потерял 14 млн рублей

Жертвой аферистов стал местный житель. Управление МВД России по городу Краснодару проводит проверку по данному факту преступления, связанного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



По информации из пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 39-летний краснодарец поверил неизвестному звонившему, который предложил ему возможность заработка на бирже. По указаниям злоумышленников, мужчина осуществил крупные инвестиции и в начале получал обещанную прибыль. Однако после нескольких успешных операций он обнаружил, что его деньги исчезли, и в дальнейшем не смог вернуть свои средства. В результате мужчина понес материальный ущерб, превышающий 14 миллионов рублей. При этом основную часть данной суммы потерпевший взял в долг.



Правоохранительные органы продолжают расследование по данному делу с целью выявления и привлечения к ответственности преступников, которые злоупотребляют доверием и обманывают граждан, совершая подобные мошеннические действия.