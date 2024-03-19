Защита заявила о смерти «крабового короля» с Дальнего Востока

«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович 16 апреля 1967 года рождения скончался 14 февраля 2023 года. В отношении его открыто наследственное дело… В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса… материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана Олега Кымхаковича», — заявил представитель ответчиков со ссылкой на сайт Федеральной нотариальной палаты России.