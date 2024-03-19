Защита заявила о смерти «крабового короля» с Дальнего Востока

Иск на 358,7 миллиарда рублей подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе известным коммерсантам Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге: по мнению Генпрокуратуры, они задолжали казне сотни миллиардов за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Кан, в частности, числится скрывшимся от следствия и объявлен в розыск.
«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович 16 апреля 1967 года рождения скончался 14 февраля 2023 года. В отношении его открыто наследственное дело… В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса… материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана Олега Кымхаковича», — заявил представитель ответчиков со ссылкой на сайт Федеральной нотариальной палаты России.
По запросу РИА Новости сайт действительно выводит следующую информацию: Олег Кымхакович Кан скончался 14 февраля прошлого года, что зафиксировано открытием наследственного дела в Южно-Сахалинске (нотариус — Людмила Семенец).
Представитель Генпрокуратуры в суде скептически отнесся к этой информации: «Вопрос, связанный со смертью господина Кана, мы ставим под сомнение».
«В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер — по нашей информации, ее нет», — подчеркнул представитель главного надзорного ведомства.
К этому времени судебное заседание уже длилось шесть часов, и ряд ответчиков попросил отложить процесс из-за позднего времени: на Сахалине наступила ночь. Судья пошел им навстречу и объявил перерыв до четверга, 21 марта — возможно, на этом заседании прояснится, есть ли подтверждение данным о смерти Кана или нет.
Олег Кан заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как считал Кан, к покушению на него, гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима.
Кроме того, сахалинский рыбопромышленник обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. В настоящий момент он в розыске.