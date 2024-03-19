Потеряла память и с трудом говорила: Пятилетняя девочка попала в реанимацию после того, как нее упали качели под Ростовом

В Аксае Ростовской области в сквере, который обустроили совсем недавно, произошло ЧП. Пятилетняя девочка попала в больницу после того, как на нее рухнула часть железной конструкции. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» пообщался с мамой пострадавшего ребенка.
МАТЬ ОТВЕРНУЛАСЬ НА СЕКУНДУ.
Елена говорит, что в тот день она со старшей дочерью и годовалым сыном возвращалась домой из поликлиники. Путь проходил через сквер, расположенный у дома.
— Мы немного задержались там. Хотели подышать свежим воздухом перед ужином. Погода в тот день была хорошая. в этом сквере мы часто гуляем.
Вероника сразу побежала к любимым качелям — крестообразной металлической конструкции, к которой канатами крепятся четыре кресла.
— С дочерью каталась еще одна девочка лет трех. Мы уже собирались уходить. Я находилась рядом с качелей, страховала Веронику. А потом на секунду отвернулась, чтобы проверить коляску с годовалым сыном.
В этот момент Елена услышала громкий звук удара. Сначала женщина подумала, что Вероника упала. Когда обернулась, онемела от ужаса.
На земле полубоком лежала дочь, а сверху ее накрывала двухметровая перекладина от качели. Видимо, конструкция была так плохо закреплена, что не выдержала даже минимальной нагрузки.
«ВСЕ ПЫТАЛАСЬ ПОНЯТЬ, ДЫШИТ ДОЧЬ ИЛИ НЕТ».
Елена вспоминает, что Вероника не двигалась и не издавала ни звука. Она бросилась к дочери и попробовала поднять арматуру, но та оказалась слишком тяжелой.
— В сквере было много людей, на помощь подоспели мужчины. Они сняли с Вероники эту железяку. Какая-то женщина вызвала скорую, а я все пыталась понять, дышит дочь или нет. Проверяла пульс.
К приезду врачей девочка пришла в сознание, но ненадолго. Сначала ребенка положили в реанимацию. По словам Елены, в первые вечер и ночь Вероника несколько раз теряла сознание. У малышки была затруднена речь, произошла частичная потеря памяти.
— Дочь не узнавала папу и младшего брата. Только меня и бабушку, — продолжает Елена.
«НУЖНО, ЧТОБЫ МОЙ РЕБЕНОК БЫЛ ЗДОРОВ».
Врачи диагностировали у маленькой пациентки перелом ключицы и черепно-мозговую травму. Сегодня Вероника чувствует себя лучше — ее перевели в отделение.
— Обмороки прекратились, память вернулась. Но дочь пока с постели не встает.
По словам Елены, ее телефон разрывается от звонков.
— Звонили из местной администрации, спрашивали, какая помощь требуется. А мне ничего не нужно кроме одного — чтобы мой ребенок поправился.
ОФИЦИАЛЬНО.
В следственном управлении СКР по области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
Эти мероприятия взяла на контроль прокуратура Ростовской области. По данным ведомства, организована проверка соблюдения федерального законодательства, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Напомним, летом 2023 года в одном из поселков области на 11-летнюю девочку рухнули футбольные ворота. В тот день девочка вместе со сверстником пошла к клубу, возле которого находились площадка и футбольное поле.
Местная детвора частенько использовала футбольные ворота не по назначению. Ребята катались в сетке как в гамаке. Школьница с другом тоже решили повторить этот трюк. В какой-то момент ворота накренились и начали падать. Мальчик успел отойти в сторону, а девочку накрыла тяжелая конструкция. Пострадавшая скончалась на месте.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В январе виновным в инциденте признали директора местного дома культуры. По версии следствия, руководитель знал, что ворота были закреплены ненадлежащим образом, но не предпринял никаких мер. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.