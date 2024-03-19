В Самару приедут 540 детей из Белгородской области

— Мы связались с коллегами из Белгородской области, уточнили, какой есть запрос на размещение детей. Они предложили нам подумать о размещении 500 ребятишек, — рассказал Дмитрий Азаров. — Мы ответили утвердительно. Сейчас в ходе уточнения определились, что 540 детей из Белгородской области мы готовы принять. Направили коллегам все материалы, в том числе, по возможным местам размещения. Уже ведется работа с родителями, семьями Белгородской области, показываются материалы, в том числе в электронном виде, по вариантам размещения детей. И таким образом формируется первая команда ребятишек, которых мы готовы принять.