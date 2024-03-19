«Украли почти 9 тонн меди». Ведущий инженер и начальник участка задержаны ОМОНом за хищения меди с госпредприятия в Могилеве

В Могилеве по подозрению в воровстве меди задержаны ведущий инженер и начальник участка государственного предприятия, сообщили в пресс-службе МВД.
Факты хищения меди с государственного предприятия в Могилеве установили сотрудники ОБЭП. Преступления в течение года совершал 35-летний начальник участка вместе с ведущим инженером. При плановых работах по замене сети они украли свыше 8,7 тонны медных кабелей.
— Похищенное с госпредприятия злоумышленники сдавали на металлолом, а вырученные деньги делили между собой, — прокомментировали в пресс-службе.
Преступников задержали с поличным при силовой поддержке ОМОНа в момент перевозки украденного металла. Общий ущерб превысил 165 тысяч белорусских рублей.
За хищение в особо крупном размере фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.