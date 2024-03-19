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«Украли почти 9 тонн меди». Ведущий инженер и начальник участка задержаны ОМОНом за хищения меди с госпредприятия в Могилеве

В Могилеве ОМОН задержал инженера и начальника участка за кражу 8,7 тонны меди.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве по подозрению в воровстве меди задержаны ведущий инженер и начальник участка государственного предприятия, сообщили в пресс-службе МВД.

Факты хищения меди с государственного предприятия в Могилеве установили сотрудники ОБЭП. Преступления в течение года совершал 35-летний начальник участка вместе с ведущим инженером. При плановых работах по замене сети они украли свыше 8,7 тонны медных кабелей.

— Похищенное с госпредприятия злоумышленники сдавали на металлолом, а вырученные деньги делили между собой, — прокомментировали в пресс-службе.

Преступников задержали с поличным при силовой поддержке ОМОНа в момент перевозки украденного металла. Общий ущерб превысил 165 тысяч белорусских рублей.

За хищение в особо крупном размере фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.