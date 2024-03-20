На бизнесмена из Красноярского края завели уголовное дело за загрязнение воздуха

Об этом сообщили в министерстве экологии региона.
Сотрудники минэкологии обнаружили производство древесного угля с помощью вредного для атмосферы оборудования в Емельяновском районе. Бизнесмен установил на Енисейском тракте 13 печей. Оборудование не соответствовало госстандартам и загрязняло воздух.
Выявлены превышения по взвешенным частицам (в 9,44 раза), бенз (а)пирену (в 15 раз), формальдегиду (в 1,82 раза) и гидрохлориду (в 1,37 раза).
Дознаватели МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы» (часть 1 статьи 251 УК РФ). Фигуранту грозит до 3 месяцев ареста.
В минэкологии заявили, что сотрудники министерства будут настаивать на наказании для загрязнителя. Кроме того, будет растиражирована практика по выявлению и привлечению недобросовестных природопользователей к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае выполнили нацпроект «Экология» на 100%.