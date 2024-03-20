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На бизнесмена из Красноярского края завели уголовное дело за загрязнение воздуха

В Красноярском крае завели дело на предпринимателя, который производством загрязнял воздух.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

Сотрудники минэкологии обнаружили производство древесного угля с помощью вредного для атмосферы оборудования в Емельяновском районе. Бизнесмен установил на Енисейском тракте 13 печей. Оборудование не соответствовало госстандартам и загрязняло воздух.

Выявлены превышения по взвешенным частицам (в 9,44 раза), бенз (а)пирену (в 15 раз), формальдегиду (в 1,82 раза) и гидрохлориду (в 1,37 раза).

Дознаватели МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы» (часть 1 статьи 251 УК РФ). Фигуранту грозит до 3 месяцев ареста.

В минэкологии заявили, что сотрудники министерства будут настаивать на наказании для загрязнителя. Кроме того, будет растиражирована практика по выявлению и привлечению недобросовестных природопользователей к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае выполнили нацпроект «Экология» на 100%.

экология