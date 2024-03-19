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НПЗ планируют защитить «Панцирями» после атак беспилотников

На российских нефтеперерабатывающих заводах планируют установить зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» для отражения атак беспилотников.

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на заявление директора департамента развития газовой отрасли министерства энергетики России Артема Верхова.

За последние недели беспилотниками были атакованы несколько крупных российских НПЗ. 13 марта из-за атаки дронов останавливалась работа на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области.

Новошахтинский завод нефтепродуктов подвергался атакам ранее, 22 июня 2022 года и 4 мая 2023 года. В обоих случаях после падения беспилотников на предприятии происходили пожары.

Кристина Федичкина.

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