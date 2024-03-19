Восемь человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на улице Фучика

Восемь человек обратились за медицинской помощью после пожара в девятиэтажном доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде. Среди пострадавших — трое детей, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Трех пострадавших, среди которых есть двое детей, направили в больницу. Мужчина, получивший ожоги, эвакуируется в ПИМУ. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Что касается пострадавших детей 11 месяцев и 14 лет, они отравились углекислым газом. В состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу.
Еще два человека — 34-летняя женщина и 11-летний ребенок — получили ожоги. Им оказали медпомощь на месте и отпустили. Также помощь оказали еще трем пострадавшим с «острой реакцией на стресс».
Напомним, о возгорании в доме № 37 по улице Фучика в Автозаводском районе сообщили около 15 часов. Полыхающий огонь заметили из окон квартиры на пятом этаже. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен хлопок. Также было опубликовано видео с места происшествия.
На месте работают спасатели и эвакуируют жильцов. Из дома самостоятельно эвакуировались 167 человек, а силами МЧС, с помощью масок, спасено 12 человек. На место также выехал глава Автозаводского района Александр Нагин, по поручению Юрия Шалабаева.