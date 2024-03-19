Восемь человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на улице Фучика

Напомним, о возгорании в доме № 37 по улице Фучика в Автозаводском районе сообщили около 15 часов. Полыхающий огонь заметили из окон квартиры на пятом этаже. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен хлопок. Также было опубликовано видео с места происшествия.