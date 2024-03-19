В Ростове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавший

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автобуса № 34 и двух иномарок. Машины столкнулись в первой половине дня 19 марта, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
Предварительно, 63-летний водитель автобуса МАЗ на маршруте «Ц. Рынок — ГПЗ № 10» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди автомобиль Honda. Иномарку от удара иномарку отбросило на Kia Cerato.
— В итоге водитель автобуса получил травмы и попал в больницу. Сейчас детали и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в УГИБДД.
Правоохранители просят водителей быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.