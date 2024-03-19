«Запишут голос для искусственного интеллекта». В милиции сказали, почему нельзя разговаривать с телефонными мошенниками

Правоохранители объяснили, почему не следует вести разговор с телефонными мошенниками даже после разоблачения, сообщает телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
В милиции призвали белорусов к бдительности, поясняя, что порой обычный человек не может даже осознавать, как помогает аферистам (скамерам) совершать преступления.
— Эксперты говорят: как только вы поняли, что на связи аферист, положите трубку, — говорится в статье.
Так, даже разоблачив телефонного мошенника, не стоит продолжать разговор с ним. Потому что мошенники могут вести запись разговора. И потом голос человека могут использовать для генерации полноценных фраз с помощью искусственного интеллекта. Затем готовые аудиодорожки преступники смогут использовать в своих преступных скам-схемах.