«Запишут голос для искусственного интеллекта». В милиции сказали, почему нельзя разговаривать с телефонными мошенниками

Так, даже разоблачив телефонного мошенника, не стоит продолжать разговор с ним. Потому что мошенники могут вести запись разговора. И потом голос человека могут использовать для генерации полноценных фраз с помощью искусственного интеллекта. Затем готовые аудиодорожки преступники смогут использовать в своих преступных скам-схемах.