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«Запишут голос для искусственного интеллекта». В милиции сказали, почему нельзя разговаривать с телефонными мошенниками

Милиция объяснила белорусов, почему нельзя говорить с телефонными мошенниками.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители объяснили, почему не следует вести разговор с телефонными мошенниками даже после разоблачения, сообщает телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».

В милиции призвали белорусов к бдительности, поясняя, что порой обычный человек не может даже осознавать, как помогает аферистам (скамерам) совершать преступления.

— Эксперты говорят: как только вы поняли, что на связи аферист, положите трубку, — говорится в статье.

Так, даже разоблачив телефонного мошенника, не стоит продолжать разговор с ним. Потому что мошенники могут вести запись разговора. И потом голос человека могут использовать для генерации полноценных фраз с помощью искусственного интеллекта. Затем готовые аудиодорожки преступники смогут использовать в своих преступных скам-схемах.