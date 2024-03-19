Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку

«В конце лета 2021 года мы встречались по вашей просьбе, господин Сарбасов, на улице Адырбекова. В тот момент шел ремонт дорог на Адырбекова, я сказал, что буду там и подходите. Тогда вы просили меня назначить директором спортивной школы Султана, где он работал заместителем, в тот момент он был также депутатом городского маслихата. Я вам сказал, что там работает директор Нурлан Орынбаев и нормально справляется с должностью. На что вы сказали, что у вас имеется компрометирующий материал на Орынбаева. После этого я вызвал Орынбаева и сказал ему, что идет такая просьба от КНБ, может, ты освободишь свое место? Орынбаев сказал “Максут Пернебаевич, пусть проверяют, у меня нет нарушений”. Я эти слова вам, господин Сарбасов, передал, то есть не исполнил вашу просьбу. Через некоторое время один из депутатов мне сказал: “Максут Пернебаевич, вот я был на неформальной встрече и там Сарбасов сказал, что Исахов не выполнил мою просьбу, я буду ему мстить”, — заявил в суде Исахов.