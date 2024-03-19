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Землетрясение в Кыргызстане зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 20:05 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

Источник: Reuters

Эпицентр землетрясения расположен в 207 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.8. Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.