Тело сельского акима нашли во дворе дома в Костанайской области

СМИ предполагают, что мужчина совершил суицид.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.
«По факту обнаружения тела мужчины во дворе дома в Узункольском районе возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы», — говорится в сообщении.
Иные сведения в рамках проводимого следствия, в соответствии ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.
Тастемир Турсунбаев родился в 1964 году в Костанайской области. Трудовую деятельность начинал электриком, работал заведующим ветеринарным участком Петропавловского сельского округа Узункольского района. Позже он в течение 16 лет занимал должность акима Петропавловского сельского округа.
С 2015 по 2018 год Тастемир Турсунбаев работал акимом Пресногорьковского сельского округа. После он взял паузу, и в 2023 году его снова назначили на этот пост.
Ранее в Алматы на высокогорной селезащитной плотине Медеу нашли тело мужчины, который упал с высоты. Им оказался 19-летний Сержан Жакежан.