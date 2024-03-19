Пять лет колонии за взятки получил бывший руководитель предприятия в Гродно

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно осудили бывшего директора ремонтно-строительного унитарного предприятия за получение взяток, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном суде.



Являясь должностным лицом, мужчина неоднократно с июля 2022-го по август 2023 года получал незаконное вознаграждение за решение вопросов, находившихся в его компетенции. Его «благодарили “за досрочную относительно договорного срока оплату строительно-монтажных работ, выдачу письменного положительного отзыва о выполненных работах, скорейшую оплату поставленных предприятию стройматериалов, а также за приглашение к конкурсным процедурам по выбору субподрядных организаций. Всего он принял от различных субъектов хозяйствования в качестве взяток $5,5 тыс. и Br6950.



В сентябре 2022 года, будучи руководителем, за трудоустройство на предприятие молодого специалиста принял от его родителей в качестве взятки бутылку коньяка стоимостью Br115 и коробку конфет стоимостью Br20.



По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 350 базовых величин. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий, на 5 лет.



Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.