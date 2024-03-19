В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России

Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Семнадцатого марта проживающие в Приднестровье граждане РФ проголосовали на выборах президента России на шести избирательных участках. После этого посла РФ Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии, ему была вручена нота протеста и заявлено об объявлении персоной нон-грата одного из сотрудников посольства.