В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Районный суд Кишинева поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье бросил две емкости с зажигательной смесью на территорию посольства России в Молдавии, сообщил во вторник телеканал ТВ-8.
В воскресенье у посольства России в Кишиневе во время голосования на выборах президента РФ произошел инцидент: 54-летний мужчина перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было временно приостановлено. После инцидента Российская сторона потребовала не оставлять действия злоумышленника безнаказанным.
«Суд района Чеканы вынес сегодня решение о помещении “поджигателя” под предварительный арест на 20 суток», — передает телеканал.
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Семнадцатого марта проживающие в Приднестровье граждане РФ проголосовали на выборах президента России на шести избирательных участках. После этого посла РФ Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии, ему была вручена нота протеста и заявлено об объявлении персоной нон-грата одного из сотрудников посольства.