Спор о выборах закончился дракой: Жителя Молдовы суд приговорил к 120 часам неоплачиваемых работ за то, что он избил своего дядю

19 октября 2023 года, потерпевший пришел в гости к племяннику. Употребляя алкогольные напитки, они также начали обсуждать местные выборы, которые должны были состояться 5 ноября. В какой-то момент потерпевший сказал племяннику, что и он, и его сын являются «слугами» и «щенками» примара.