Спор о выборах закончился дракой: Жителя Молдовы суд приговорил к 120 часам неоплачиваемых работ за то, что он избил своего дядю

Жителя Чадыр-Лунгского района приговорили к 120 часам неоплачиваемых работ на благо общества после того, как пять месяцев назад он избил своего дядю в ходе застольных дебатов на политические темы, сообщает enews.md.
19 октября 2023 года, потерпевший пришел в гости к племяннику. Употребляя алкогольные напитки, они также начали обсуждать местные выборы, которые должны были состояться 5 ноября. В какой-то момент потерпевший сказал племяннику, что и он, и его сын являются «слугами» и «щенками» примара.
Подсудимый в корне не согласился с таким заявлением оппонента по дебатам, несколько раз ударив его по лицу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Подсудимый полностью признал свою вину, заявив, что сожалеет о содеянном.