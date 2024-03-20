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Под Уфой был замечен БПЛА самолетного типа

18 марта в 13.37 (по московскому времени) в аэропорту Уфа на телефон РП поступил звонок от оператора 112. По сообщению диспетчера, в трех км от населенного пункта Алексеевка был замечен БПЛА самолетного типа, на высоте примерно 400 метров, цвет не указан.

Источник: Башинформ

Об этом сообщает ТГ-канал Авиаинцидент.

Полет выполнялся в воздушном пространстве класса «С» без разрешения, на безопасность полетов не инцидент повлиял. Информация доведена до соответствующих органов — ПВО, ФСБ, МВД. Сигнал «Режим» не объявлялся.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в небе над Башкирией замечен подозрительный беспилотник.