Под Уфой был замечен БПЛА самолетного типа

18 марта в 13.37 (по московскому времени) в аэропорту Уфа на телефон РП поступил звонок от оператора 112. По сообщению диспетчера, в трех км от населенного пункта Алексеевка был замечен БПЛА самолетного типа, на высоте примерно 400 метров, цвет не указан.