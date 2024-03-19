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Самый наглый вор: Житель Приднестровья залез в чужой дом, поужинал там, лег спать, а когда проснулся, вынес добра на 11 тысяч леев

Ранее он уже был дважды судим за воровство.

На днях 52-летний мужчина пробрался в чужой дом в приднестровском селе Гиска. Знал, что хозяев нет. Залез в окно. Приготовил яичницу, поспал пару часов. Потом украл планшет, музыкальную колонку, электроплитку, набор бокалов, рулетку, 15 кг мёда и пару пачек кофе. Всё сложил в тачку и увёз, ущерб оценили в 9,5 тысяч приднестровских рублей (около 11 тысяч леев) сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Милиция задержала мужчину через пару дней. Оказалось, он ранее дважды судим за воровство. Теперь мужчине грозит очередной срок.

Источник: t.me/tv_pmr.