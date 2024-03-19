МВД раскрыло детали кражи ₽1,6 млрд из банка в Петербурге

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала детали кражи крупной суммы денег в одном из банков Санкт-Петербурга. Речь идет о краже 1,64 млрд руб. из РосДорБанка, о которой сообщал портал 78.ru. По данным МВД, сначала о пропаже денег сообщили два клиента банка. Общий ущерб для этих клиентов составил $450 тыс. и €30 тыс.