МВД раскрыло детали кражи ₽1,6 млрд из банка в Петербурге

Позже руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что преступник украл еще у одного человека более 1 млрд руб. По ее словам, из банковских ячеек потерпевшего исчезли $800 тыс., €500 тыс. и ювелирные украшения на $10 млн.
78.ru пишет, что жертвами преступления стали три человека — генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа», экс-глава «Ленфильма» Инесса Юрченко, художница Арина Комарова и гендиректор Энергомашбанка Геннадий Ветров.
«Предварительно установлено, что к злоумышленнику обратились его знакомые. Они предоставили инструкции по доступу в хранилище и вскрытию ячеек. Для входа в учреждение фигурант использовал данные чужих банковских карт. С использованием пин-кодов он проник в депозитарий и открыл ячейки специальными электронными ключами», — объяснила Ирина Волк.
После этого подозреваемый, по ее данным, переехал в арендованную квартиру в подмосковных Люберцах, где оставил похищенное для заказчиков кражи.
Следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
Подозреваемого задержали в аэропорту Сочи, откуда он планировал улететь за границу. При обыске у него дома полицейские изъяли все украденные средства, а также золотые изделия и другие наличные деньги. «Фонтанка» пишет, что преступником является гражданин России и Молдавии, уроженец Сочи Артур Барбынец.