Подросток за рулем стал участником массовой аварии напротив мечети в Алматы

Как рассказали участники движения, все двигались по проспекту аль-Фараби в восточном направлении.
За улицей Ходжанова, прямо напротив мечети, на полном ходу автомобиль Toyota Camry белого цвета влетела сзади в идентичную Camry.
Машину от удара отбросило в правую сторону. Вылетая с дороги, она врезалась в рекламную стелу.
Предполагаемого виновника аварии в это время отбросило в левую сторону, где в процессе он задел «Газель».
«Газель» по итогу зажала серебристую Toyota Camry XV40.
Между тем, виновник аварии, следом за «Газелью» и Camry, вылетел на разделительную аллею, где снес две елки.
Снеся вторую елку, машину развернуло и она вновь влетела в «Газель».
В аварии никто серьезно не пострадал. Всем оказана первая медицинская помощь.
В обеих направлениях образовались большие пробки.
Позже выяснилось, что за рулем белой Camry находился 16-летний парень с двумя девушками. За руль он сел без прав. Также стало известно, что водитель «Газели» ездил с просроченными правами.
В деталях ДТП разбираются дорожные полицейские.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области.