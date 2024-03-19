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Подросток за рулем стал участником массовой аварии напротив мечети в Алматы

19 марта четыре машины столкнулись в Алматы по проспекту аль-Фараби, прямо напротив мечети, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали участники движения, все двигались по проспекту аль-Фараби в восточном направлении.

За улицей Ходжанова, прямо напротив мечети, на полном ходу автомобиль Toyota Camry белого цвета влетела сзади в идентичную Camry.

Машину от удара отбросило в правую сторону. Вылетая с дороги, она врезалась в рекламную стелу.

Предполагаемого виновника аварии в это время отбросило в левую сторону, где в процессе он задел «Газель».

«Газель» по итогу зажала серебристую Toyota Camry XV40.

Между тем, виновник аварии, следом за «Газелью» и Camry, вылетел на разделительную аллею, где снес две елки.

Снеся вторую елку, машину развернуло и она вновь влетела в «Газель».

В аварии никто серьезно не пострадал. Всем оказана первая медицинская помощь.

В обеих направлениях образовались большие пробки.

Позже выяснилось, что за рулем белой Camry находился 16-летний парень с двумя девушками. За руль он сел без прав. Также стало известно, что водитель «Газели» ездил с просроченными правами.

В деталях ДТП разбираются дорожные полицейские.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области.