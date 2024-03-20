Волгоградская чиновница вернула 800 тысяч рублей взяток

Экс-начальник отдела материально-технического обеспечения регионального комитета здравоохранения в период с июня 2015 года по декабрь 2020 года брала взятки от бывшего главного врача ГБУЗ «Центральная детская больница» города Волжского. Деньги ей приносили за попустительство по службе. Женщина получила порядка 800 тыс. рублей.
Решением суда чиновница была приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 3 года ей запрещено занимать посты на государственной и муниципальной службе, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий.
Волгоградская прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с женщины денежных средств, ранее полученных в качестве взятки, в доход РФ. Суд отказал в удовлетворении иска, после чего судебный акт был обжалован в апелляционном порядке.
Областной суд разделил мнение прокуратуры, он отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования.
Добавим, что исполнение судебного акта было взято на контроль прокуратурой.