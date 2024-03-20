Волгоградская чиновница вернула 800 тысяч рублей взяток

Решением суда чиновница была приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 3 года ей запрещено занимать посты на государственной и муниципальной службе, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий.