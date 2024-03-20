В Ростовской области вынесли приговор директору детского сада

Мартыновский районный суд признал виновными двух женщин в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), частью 5 статьи 33 Уголовного кодекса РФ (пособничество в мошенничестве) и частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение вверенного имущества), сообщили в прокуратуре Ростовской области.
В суде с участием государственного обвинителя установлено, что в 2020 году директор фиктивно трудоустроила на должность дворника местного жителя. Сам он об этом не знал. Документы были подложные. Помогла их составить завхоз.
В течение трех лет невидимому дворнику начисляли зарплату. Деньги получали подруги. За три года из бюджета таким образом похитили более 100 тысяч рублей.
Помимо всего прочего, с 2022 по 2023 год завхоз присвоила продукты, предназначенные для малышей, на сумму свыше 70 тысяч рублей.
В зависимости от роли и степени участия суд приговорил бывшего директора к одному году лишения свободы, с применением статьи 73 Уголовного кодекса РФ, условно, с испытательным сроком полтора года, а ее подчиненную — к полутора годам лишения свободы, с применением все той же статьи, условно, с испытательным сроком два года, добавили в надзорном органе.