В Ростовской области вынесли приговор директору детского сада

В зависимости от роли и степени участия суд приговорил бывшего директора к одному году лишения свободы, с применением статьи 73 Уголовного кодекса РФ, условно, с испытательным сроком полтора года, а ее подчиненную — к полутора годам лишения свободы, с применением все той же статьи, условно, с испытательным сроком два года, добавили в надзорном органе.