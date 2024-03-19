Минобороны сообщило об уничтожении ракет над Курской и Белгородской областями

Ранее сегодня, 19 марта, глава Белгородской области сообщил, что за последнюю неделю в регионе от обстрелов со стороны Украины погибли 16 человек, 98 получили ранения. По решению властей региона около 9 тыс. детей было решено вывезти в другие регионы из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского городских округов. Сегодня первые группы женщин и детей ожидают в Воронежской области: 41 человека разместят в центре ухода и социализации «Хохольский». К концу недели 1,2 тыс. детей отправят в Калужскую, Пензенскую и Тамбовскую области.