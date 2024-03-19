Минобороны сообщило об уничтожении ракет над Курской и Белгородской областями

В 22:51 мск курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в Курске зафиксированы временные перебои с электроснабжением. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате уничтожения 11 ракет на подлете к Белгороду никто не пострадал.
По словам господина Гладкова, была незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия. В Белгородском районе после отражения воздушной атаки в поселке Разумное повреждены теплица коммерческого предприятия и кровля одного частного домовладения. Также в поселке осколками повреждены два автомобиля, добавил господин Гладков.
Ранее сегодня, 19 марта, глава Белгородской области сообщил, что за последнюю неделю в регионе от обстрелов со стороны Украины погибли 16 человек, 98 получили ранения. По решению властей региона около 9 тыс. детей было решено вывезти в другие регионы из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского городских округов. Сегодня первые группы женщин и детей ожидают в Воронежской области: 41 человека разместят в центре ухода и социализации «Хохольский». К концу недели 1,2 тыс. детей отправят в Калужскую, Пензенскую и Тамбовскую области.
Эрдни Кагалтынов.