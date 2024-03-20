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Два человека пропали без вести во время пожара под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Один человек погиб, два члена экипажа пропали без вести во время пожара на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: © РИА Новости

«Один человек погиб точно в результате пожара на судне “Капитан Лобанов”, двое пропали без вести по моей информации», — сообщил источник.

Ранее пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сообщил, что один человек погиб из-за пожара, который возник на борту траулера «Капитан Лобанов», еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Во вторник вечером он сообщил журналистам, что «всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, только жизнь одного из моряков вызывает опасения у медиков».

Также Лысков сообщил, что власти Калининградской области окажут помощь семьям моряков. Семье погибшего члена экипажа один миллион рублей, семьям пострадавших — 500 тысяч рублей.

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