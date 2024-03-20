Два человека пропали без вести во время пожара под Калининградом

Ранее пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сообщил, что один человек погиб из-за пожара, который возник на борту траулера «Капитан Лобанов», еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Во вторник вечером он сообщил журналистам, что «всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, только жизнь одного из моряков вызывает опасения у медиков».