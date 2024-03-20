Сгорела тысяча «квадратов»: пожар уничтожил склад в Уссурийске

Серьезный пожар произошел в Уссурийске в ночь на 20 марта. По неизвестным причинам загорелся склад на улице Резервная. На борьбу с пламенем бросили 50 человек с помощью 14 единиц техники. Потушить огонь удалось только утром 20 марта, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Подробности в материале.
Тревожный звонок о возгорании поступил в 23:30. Оперативно сотрудники МЧС прибыли к месту ЧП, к этому времени из здания склада вырывались языки пламени, шел густой черный дым. Пламя распространилось на площадь около 1000 квадратных метров. К работам по тушению также подключили пожарный поезд.
К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Также сотрудники МЧС не допустили того, чтобы огонь перекинулся на соседние помещения.
После 2:00 пожар локализовали, полностью потушили его только утром 20 марта, примерно в 6:30.
Напомним, ранее мы писали о том, что пожарные потушили возгорание на складе автозапчастей во Владивостоке.