Сгорела тысяча «квадратов»: пожар уничтожил склад в Уссурийске

Серьезный пожар произошел в Уссурийске в ночь на 20 марта. По неизвестным причинам загорелся склад на улице Резервная. На борьбу с пламенем бросили 50 человек с помощью 14 единиц техники. Потушить огонь удалось только утром 20 марта, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Подробности в материале.