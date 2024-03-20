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Хабаровчанин зарегистрировал у себя в квартире 5 иностранцев

Возбуждено уголовное дело.

Источник: ФСБ РФ

На 19-летнего хабаровчанина, который зарегистрировал 5 иностранцев в своей квартире, возбудили уголовно дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что за регистрацию иностранцев молодой человек получил около 8 тысяч рублей. Он знал, что мигранты будут проживать по другим адресам, а регистрация в квартире является фиктивной.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении хабаровчанина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.