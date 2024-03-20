Легко отделался: в Приморье мужчину наказали за хранение шкуры убитого леопарда

В Приморье осудили мужчину, который хранил шкуру застреленного дальневосточного леопарда. Суд крайне мягко отнесся к преступнику, назначив ему 250 часов исправительных работ, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Еще в 2019 году полицейские в Уссурийске остановили «Тойота Ипсум», в багажнике которой при досмотре обнаружили шкуру редкого животного. Водитель, житель села Воздвиженка, рассказал, что хранил ее еще с 90-х годов — больше 20 лет, и намеревался продать ее.
Дериват отправили на экспертизу в центр «Амурский тигр», специалисты которого установили, что шкура принадлежала самому редкому леопарду в мире — дальневосточному, обитающему в России и Китае. Также они подтвердили, что животное погибло в результате двух огнестрельных ранений. Между тем, охота на дальневосточного леопарда запрещена с 1956 года из-за крайней редкости этого вида. В 90-х годах прошлого века в мире насчитывалось не больше трех десятков этих животных и только благодаря огромным усилиям ученых и природоохранников, созданию национального парка «Земля леопарда» и других охраняемых территорий на юге Приморья, численность вида удалось поднять к 2014 году до 125 особей.
Однако Уссурийский районный суд оказался крайне милостив к преступнику, наказав его всего лишь 250 часами обязательных работ. К слову, в соседнем Китае, где также живет несколько леопардов, за убийство этого животного полагается смертная казнь.