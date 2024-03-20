Легко отделался: в Приморье мужчину наказали за хранение шкуры убитого леопарда

Дериват отправили на экспертизу в центр «Амурский тигр», специалисты которого установили, что шкура принадлежала самому редкому леопарду в мире — дальневосточному, обитающему в России и Китае. Также они подтвердили, что животное погибло в результате двух огнестрельных ранений. Между тем, охота на дальневосточного леопарда запрещена с 1956 года из-за крайней редкости этого вида. В 90-х годах прошлого века в мире насчитывалось не больше трех десятков этих животных и только благодаря огромным усилиям ученых и природоохранников, созданию национального парка «Земля леопарда» и других охраняемых территорий на юге Приморья, численность вида удалось поднять к 2014 году до 125 особей.